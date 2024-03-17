فلسطينيون في شمال غزة.. فرحون بالحصول على الطعام

يشعر الفلسطيني يحيى أبو ريالة (37 عاماً) بالارتياح لتمكنه من الحصول على 5 كيلوغرامات من الدقيق. وبعد مرور 40 يوماً من عدم تناوله الدقيق، والاعتماد على طعام الحيوانات المكون من الذرة والشعير، الذي كان غير متوفر بشكل دائم، تمكن أبو ريالة من الحصول على الدقيق الذي كان يحتاجه لإطعام عائلته المكونة من 4 أفراد.

وتنقل وكالة الأناضول عن يحيى أبو ريالة قوله: ((اليوم، حصلت على 5 كيلو من الدقيق، وسأستخدمها لإطعام أطفالي الأربعة الذين لم يتناولوا الخبز الأبيض منذ 40 يوماً)). ويضيف: ((أنا سعيد لأن أطفالي سوف يتناولون الدقيق الأبيض، بعد الاعتماد على طعام الحيوانات)). ويعيش الفلسطيني أبو ريالة، أوضاعاً إنسانية صعبة جراء نزوحه من المناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا إلى مخيم جباليا بعد قصف منزله.

بدوره، عبر الفلسطيني مازن الجاروشة (55 عاماً)، عن سعادته لحصوله على 5 كيلوغرامات من الدقيق الأبيض بعد 30 يوماً من نفاده في منزله. وقال: ((مر عليَّ 30 يوماً دون تناول الدقيق الأبيض، كنا نتناول طعام الحيوانات)). وأشار إلى أنه فور سماعه في ساعات الصباح عن وصول المساعدات، توجه على الفور للحصول عليها، وبالفعل نجح في ذلك على الرغم من وجود آلاف الفلسطينيين الآخرين الذين توجهوا للاستلام.

انتهاء الكميات

بينما لم يحالف الحظ الفلسطينية أم محمد مفتاح (40 عاماً)، في الحصول على الدقيق بسبب انتهاء الكميات من المخازن بعد توزيعه على السكان. وقالت: ((سمعنا خبر وصول المساعدات وتوجهنا للحصول على شيء، ولكن لم نتمكن من الحصول على أي شيء)). وتتمنى مفتاح، الحصول على الدقيق لإطعام عائلتها، بعد أن نفد مخزونه منذ أكثر من شهرين.

ومنذ نهاية نوفمبر الماضي، لم تصل بلدات شمال القطاع أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى حدوث ((مجاعة)) في المناطق الشمالية، أودت بحياة أطفال ومسنين.

ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف وصل إلى 27 فلسطينياً، بما في ذلك رضع.

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