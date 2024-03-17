نتانياهو يتحدى الضغوط الدولية: سنجتاح رفح

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدداً الدعوات الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأبدى تصميماً على تنفيذ اجتياح بري لرفح جنوبي قطاع غزة، رغم تكدس ما يزيد على 1.4 مليون نازح فلسطيني فيها.

وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، ذكر نتانياهو أن الضغوط الدولية لإنهاء الحرب تتصاعد على إسرائيل، غير أن ذلك لن يمنع الجيش الإسرائيلي من دخول رفح، وقال: ((سنعمل في رفح، وسيستغرق الأمر أسابيع قليلة، وسوف يحدث)).

وأضاف نتنياهو أن ((الضغط لإنهاء الحرب يأتي من خلال محاولة دفع إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة الآن.. إجراء الانتخابات الآن سيشل البلاد لمدة ستة أشهر، الأمر الذي يعني وقف الحرب)). وقال نتانياهو إن ((إنهاء الحرب الآن يعني خسارة إسرائيل للحرب، وإسرائيل لن تسمح بذلك)).

رد على شومر

وبدا كلام نتانياهو رداً على زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الذي حث على إجراء انتخابات في إسرائيل، واصفاً نتانياهو بأنه يمثل عقبة أمام السلام. وقال شومر إن رفض إسرائيل حل الدولتين سيكون ((خطأ فادحاً)).

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة إلى حلفاء بلاده في المجتمع الدولي، قائلاً: ((إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول لهم: هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذا الحد؟ هل نسيتم بهذه السرعة 7 أكتوبر؟))، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على حركة حماس وإيران، قائلاً: ((إنهما هما اللذان يشكلان خطراً على المنطقة والعالم بأكمله)).

وفي مقابلة مع قناة ((فوكس نيوز))، أمس، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ((لا يمكنها أن تدعم عملية في رفح لا تتضمن خطة قابلة للتطبيق ويمكن التحقق منها وإنجازها، على أن يؤخذ في الاعتبار 1,5 مليون شخص يحاولون اللجوء إلى رفح)). وأوضح أن واشنطن لم تتلق حتى الآن ((خطة إسرائيلية ذات مصداقية)) في هذا الاتجاه.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، إن غزة تواجه مجاعة وهو أمر لا يمكن قبوله، ودعت إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.

قصف مستمر

ميدانياً، لقي أكثر من ستين فلسطينياً، بينهم 12 من عائلة واحدة، حتفهم في ضربات إسرائيلية ليلاً على قطاع غزة.

وتعرضت دير البلح ومدينة غزة في الشمال ومدينتا خان يونس ورفح في الجنوب لضربات كثيفة بحسب شهود. ودارت معارك شرسة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين في خان يونس ومدينة غزة.

إزاء هذه الحرب المدمرة، يواصل الوسطاء الدوليون من الولايات المتحدة وقطر ومصر الجهود لإبرام اتفاق هدنة إنسانية جديدة بعد توقف أول في القتال في نهاية نوفمبر، من دون تحقيق نتيجة حتى الآن.

وقال قيادي في حماس إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على ((أن تفرج إسرائيل عن 20 الى 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي)). وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلاً فلسطينياً في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها. وتحدثت عن استعدادها للمرة الأولى للإفراج عن مجندات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز