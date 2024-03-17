توزيع مساعدات في شمال غزة لأول مرة منذ 120 يوماً

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، أن شاحنات محملة بالطحين وصلت إلى شمال غزة لتوزيعها في مناطق لم تصل إليها مساعدات منذ أربعة أشهر، وذلك في ظل مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع الفلسطيني، وتحركات لاستئناف محادثات في قطر حول اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت وسائل إعلام وسكان، إن قافلة من 12 شاحنة وصلت إلى شمال القطاع السبت - ست شاحنات إلى مدينة غزة وست أخرى إلى مخيم جباليا للاجئين- محملة بإمدادات سيتم توزيعها أيضاً في بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى شمال غزة.

وذكرت منصة (الجبهة الداخلية-قطاع غزة) الإعلامية أن توزيع المساعدات يتم من خلال ((اللجان الشعبية)). وقال مصدر في ((حماس)) إن أفراد أمن من الحركة قاموا بتأمين الطريق.

وحذرت وكالات الإغاثة من أن ضواحي غزة تواجه بالفعل مجاعة، إذ أبلغت مستشفيات في الشمال عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. وفاقمت أزمة الجوع من الضغوط الدولية على إسرائيل بعد أكثر من خمسة أشهر من بداية حملتها البرية والجوية في غزة.

عملية إنزال

وقام سلاح الجو الألماني، أمس، بثاني عملية إنزال للمواد الغذائية في قطاع غزة الفلسطيني. ووفقاً لبيانات عسكرية، تم إسقاط 4.4 طن من المواد على أربع منصات تحميل (باليتات) عن طريق المظلات.

وكانت دول أخرى شاركت بطائرات نقل في هذه العملية.

وللمشاركة في عملية توصيل المساعدات، كان الجيش الألماني قام بنقل طائرتين طراز سي-130 هركيوليز متمركزتين في فرنسا إلى الأردن حيث تنطلق من هناك رحلات إنزال المساعدات في قطاع غزة.

يشار إلى أن سكان القطاع الساحلي المحاصر يعانون وضعاً كارثياً في الوقت الراهن، حيث يعاني السكان نقصاً في كل شيء وليس في الغذاء وحسب، بل يعانون أيضاً نقصاً في الملاجئ والرعاية الطبية والمرافق الصحية.

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