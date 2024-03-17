تدمير واحتراق منزل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، منزلاً ما أدى إلى تدميره واحتراقه في جنوب لبنان. وذكرت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) أمس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ هجوماً جوياً، حيث شن غارة مستهدفاً منزلاً في بلدة عيترون، مطلقاً في اتجاهه صاروخين جو - أرض، ما أدى إلى تدميره.

ووفق الوكالة، كان المنزل المدمر تعرض أول من أمس لغارة تسببت باحتراقه، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة، مستهدفاً بلدتي مروحين وعيتا الشعب وتزامن ذلك مع قصف مدفعي معاد طاول منطقة الغابة والسهل بين بلدتي عيترون ومارون الراس. وذكر موقع ((سكاي نيوز عربية)) أنه لم تقع إصابات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عيترون ومروحين وعيتا الشعب. وأشار الموقع إلى أن قصفاً إسرائيلياً استهدف كذلك منطقة سهل بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وقال مصدر ميداني، لـ ((سبوتنيك))، إن ((الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على منزل في منطقة الناقورة دون وقوع إصابات، وعلى خراج بلدتي بليدا ومحيبيب، مطلقاً صاروخين على المنطقة دون أن ينفجرا، وعلى بلدة عيترون، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة راشيا الفخار في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وبلدة دبل حانين، وبلدة كفركلا، وسهل الخيام، والناقورة ووادي حامول)).

واستهدف قصف إسرائيلي بلدات عدة في جنوب لبنان، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات الحدودية الشمالية.

وأعلن ((حزب الله)) عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن الحزب، في بيانات متتالية، أن عناصره قصفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي ‏مقابل بلدة الوزاني، وتجمعاً آخر في محيط ثكنة ميتات، واستهدفت التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابتها إصابة مباشرة، كما قصفت موقع المرج، وموقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة.

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