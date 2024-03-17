واشنطن توسع اعتراض تهريب الأسلحة للحوثيين

مع استمرار الهجمات في البحر الأحمر، توجّه واشنطن أسهمها نحو الحوثيين، وتستهدف بالتحديد تهريب الأسلحة للجماعة؛ إذ كشفت صحيفة ((واشنطن بوست)) الأمريكية، أن هدف المهمة الأمريكية الجديدة ((رسم خريطة لاعتراض الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين)).

وقال مسؤول دفاعي كبير للصحيفة، إن ((المشكلة التي تواجه الجيش الأمريكي نقص الموارد العسكرية وبالأخص المخزون المحدود من المسيّرات للقيام بمهمة المراقبة)). يأتي هذا فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ((سنتكوم))، تدمير 5 زوارق وطائرة مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وعدت ذلك ((دفاعاً عن النفس)).

وقالت سنتكوم في بيان إن قواتها ((دمرت مساء أول من أمس 5 زوارق وطائرة من دون طيّار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن (لم تحددها)، ضمن إجراء للدفاع عن النفس)). وأضافت إنه ((تم تحديد هذه الأسلحة باحتسابها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية)). وأشارت إلى أنه ((يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية)).

وعن هجمات ((الحوثي))، أوضحت ((سنتكوم)) أن ((جماعة الحوثي أطلقت (في اليوم نفسه) طائرتين مسيّرتين باتجاه البحر الأحمر، ونجحت القيادة المركزية في تدمير واحدة، فيما تحطمت الأخرى إثر اصطدامها بالبحر من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن القريبة)).

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية، أمس إنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية في أثناء إبحارها على مسافة 85 ميلاً بحرياً إلى الشرق من عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن قبطان السفينة أبلغها بأن سفينته لم تتعرض لأي أضرار وتواصل الإبحار نحو وجهتها، مؤكداً أن أفراد الطاقم بخير. وأضافت الهيئة إن السلطات تتحرى الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الحوثيين نشروا منصات إطلاق صواريخ وقوارب مفخخة وسط المزارع في جنوبي مدينة الحديدة كما واصلوا إطلاق الصواريخ على سفن الشحن في البحر الأحمر من وسط التجمعات السكانية في المدينة.

المصادر العاملة في القوات الحكومية قالت لـ((البيان)) إن الحوثيين أطلقوا فجر (الأحد) صاروخاً من وسط الأحياء السكنية في مدينة الحديدة باتجاه إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، كما كثفوا تحركاتهم في جنوبي المدينة وسط مزارع النخيل ونشروا منصات إطلاق صواريخ وزوارق مفخخة حيث توفر هذه المزارع كثيفة الأشجار للجماعة إمكان الاختباء بين الأشجار وإطلاق الصواريخ ونقل الزوارق المفخخة إلى البحر.

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