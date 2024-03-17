ترامب يحذّر من «حمام دم» إذا خسر الانتخابات الرئاسية

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، انتخابات الرئاسة الأمريكيّة المقرّرة في نوفمبر، بأنّها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ البلاد، محذراً من ((حمام دم)) في حقّ البلاد، حال لم يُنتخَب في نهاية هذا الاقتراع الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

وأحثت تصريحات ترامب خلال حدث انتخابي في دايتون بولاية أوهايو، مساء أول من أمس، جدلاً واسعاً، بعدما تم اقتطاع جزء من تصريحاته، التي قال فيها إنه ((سيكون هناك حمام دم، إذا لم يتم انتخابه مجدداً)) رئيساً للولايات المتحدة.

وتم تداول مقطع من تصريحات ترامب بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيه: ((الآن، إذا لم يتم انتخابي، فسيكون هناك حمام دم، سيكون هذا أقل ما سيحدث، سيكون هناك حمام دم في البلاد)).

وتسبب هذا الجزء الذي تم اقتطاعه من تصريحات ترامب في انتقادات كبيرة للرئيس السابق، إذ اتهمه معارضوه بأنه يهدد الولايات المتحدة بحرب أهلية، إذا لم يتم انتخابه في نوفمبر المقبل. وكتبت المعلقة السياسية الأمريكية ليندي لي، على حسابها في ((X)): ((لقد هدد ترامب للتو بحمام دم في البلاد إذا لم يتم انتخابه، لنكن واضحين تماماً: ما يفعله هذا السفاح، هو التحريض على الإرهاب ضد الولايات المتحدة)).

ومع اكتساب تصريحات ترامب زخماً على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت حملة بايدن بياناً وصفت فيه المرشح الجمهوري بأنه ((خاسر)) بصناديق الاقتراع في عام 2020، و((يضاعف تهديداته بالعنف السياسي)).

وقالت الحملة إن ((الشعب الأمريكي سيمنح ترامب هزيمة انتخابيّة أخرى في نوفمبر، لأنّهم يواصلون رفض تطرّفه وحبّه للعنف وتعطّشه للانتقام))، في إشارة منها إلى أحداث الكابيتول الأمريكي الذي اقتحمه أنصار للرئيس السابق في عام 2021.

وفاز ترامب -الذي يواجه اتهامات جنائية في ولاية جورجيا بمزاعم محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020- الأسبوع الماضي بعدد كاف من أصوات المندوبين في الانتخابات التمهيدية لضمان ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.

ومن المرجح أن تكون المنافسة الثانية بين ترامب وبايدن متقاربة للغاية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في وقت سابق من مارس الجاري أن المرشحين متعادلان إحصائياً في نسبة التأييد من الناخبين المسجلين.

وفي وقت لاحق، تحدّث الرئيس الأمريكي جو بايدن في مأدبة عشاء بواشنطن، وحذّر أيضاً من ((لحظة غير مسبوقة في التاريخ)). وقال: ((الحرّية تتعرّض لاعتداء... الأكاذيب حول انتخابات 2020 والمؤامرة لإلغائها واحتضان تمرّد 6 يناير، كل ذلك يشكّل أكبر تهديد لديمقراطيّتنا منذ الحرب الأهليّة الأمريكيّة)).

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نكاتاً حول عمره وحالته الذهنية، وقال: ((ثمّة مرشّح كبير في السنّ وغير مؤهّل عقلياً ليكون رئيساً. الرجل الآخَر هو أنا)).

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