«حي رمضان».. حياكم في شهر الرحمة
التاريخ
3/17/2024 7:17:33 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
((حياكم)).. فعالية في ساحة الوصل ستكون قلب احتفالات ((حي رمضان)) في مدينة إكسبو دبي، أجواء ساحرة يعيشها الزوار حيث ينطلقون في رحلة عبر الأصالة والتراث والتقاليد الإماراتية العريقة.
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