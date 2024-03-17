الخط العربي.. فن الكتابة الأنيق بحروف الثقافة المشتركة

يستحضر شهر رمضان المبارك، كما في كل عام، بعضاً من عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وطقوسه المتوارثة عن الأجداد، مستدعياً من الذاكرة معارف وقصصاً تناقلتها الأجيال على مر السنين، هي جزء من إرث البلاد الثقافي الذي حرصت دولة الإمارات على صونه بإدراج عناصره على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، ومثال على ذلك، فن ((الخط العربي)) الذي تم إدراجه في 14 سبتمبر 2021.

كثرت آراء المؤرخين في وصف هذا الفن الجميل بتصاميمه وزخرفاته، والذي يرسم الحروف العربية بصورة فنية.

وأفاد موقع الأمم المتحدة، بأنه يجسد فن كتابة مفعم بالتناسق والجمال في معانقته للورق بمنتهى السلاسة والمرونة.

وكان هذا التقليد الفني في الحضارة الإسلامية، فناً رئيسياً يضاهي النحت أو الرسم، وتميز تاريخه بتلك القواعد الجمالية والموازين الذي بُني عليها، سواء في رسم الحروف وتنسيقها وكيفية تركيبها وكتابتها وتزيينها، وغيره. وقد تركت جماليته تأثيراً لدى كبار الفنانين، من أمثال الرسام والنحات الاسباني، بابلو بيكاسو، الذي ينقل عنه قوله ذات مرة: ((كان لدي شيء مفقود في الفن، ولقد وجدته في الخط العربي)).

اتصال وانحناءات

وتتسم الخطوط العربية بأنها متصلة مع انحناءات، ما يعطيها شكلاً أنيقاً ويجعل تصاميمها الهندسية بمستوى من الجمالية، ويكون ذلك من خلال الرجع والمد والتشابك والتزوية والاستدارة، كما أن الحروف العربية تتصف بالمرونة والانسيابية.

وعلى مر العصور، قام المسلمون بتطوير الخط العربي، باستخدام أنواع مختلفة من أنواع الأقلام، مبتكرين أنماطًا وأنواعاً من رسوم الحروف والخطوط العربية المحكومة بقواعد والتي تعكس الثقافة العربية والإسلامية. وتم تعريف بعض تلك الخطوط بأسماء المدن، لتكتسب مع الوقت، أشكالاً مبتكرة بفضل فنانين استخدموا الخط كوسيلة للتعبير الشعري المتصل بالصورة، فغدت كثيرة.

واقترن الخط العربي أيضاً بزخرفة القصور والمساجد وتجليد الكتب والمخطوطات وتحديداً لنسخ آيات القرآن الكريم، وساهم هذا في ظهور مدارس متخصصة لتعليم الخطوط العربية اتسعت أنواعها وأساليبها، لكن يبقى المتعارف عليه أن الخطوط الستة التي تُعرف بأنها أصول بقية الخطوط، هي: الكوفي والثلث والنسخ والفارسي والديواني والرقعة.

أشكال

وفي زماننا، أخذت الأشكال الخطية تنمو وتتعدد وتطرأ عليها تعديلات في ظل التفكير في مرادفات بصرية تناسب العصر الحديث وتقتبس تفاصيل التراث الكامنة في الخط العربي، وباتت تظهر على أغلفة الكتب واللوحات، متحررة من اتباع القواعد الخطية التقليدية، مع التزامها بقواعدها الخاصة التي تجعل الحروف متسقة.

وحفاظاً على هذا التراث الغني، دعمت دولة الإمارات فنون الخط العربي كأحد أركان الفنون الأصيلة، وأقامت المهرجانات المحلية واستضافة المعارض الدولية التي تقدم تجارب ونماذج جديدة، وتبنت العديد من الفعاليات التي من شأنها تطوير فن الخط العربي والمحافظة عليه.