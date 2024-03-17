الصيام يقوي المناعة ويطرد السموم

أكد الدكتور إيسم رؤوف مطر، أخصائي الطب الباطني، أن الصيام يقوي الجهاز المناعي ويخلص الجسم من السموم، وبين أن الأبحاث العلمية أثبتت فوائد الصوم الصحية، وتنشيطه لكفاءة الأجهزة الحيوية للجسم للتخلص من أمراض كثيرة، حيث ثبت أن للصوم فوائد صحية، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الحيوية لأجهزة الجسم، فالجهاز الهضمي ينال فرصة ذهبية لترميم أنسجته وإفراغ فضلاته، ويستهلك الغلوكوز المخزن على هيئة غليكوجين، بالتالي يتجدد هذا المركب الحيوي، فبعد تحوله إلى غلوكوز تحرقه خلايا الجسم وتحوله إلى طاقة، وتقل كمية الدم التي يضخها القلب إلى الجهاز الهضمي، وبالتالي يقل العبء على عضلة القلب وتنخفض معدل ضرباته لتكون ضمن الحدود الطبيعية.

وأشار الدكتور إيسم، إلى أن الصيام يزيل المواد الضارة الموجودة في الجسم من خلال القولون والكليتين والمثانة والجلد والرئتين والجيوب الأنفية، ونلاحظ، خلال شهر رمضان، زيادة إفرازات الجسم بخاصة المخاط التي تزيل المواد الضارة الناتجة عن تراكمات عمليات الخلايا الحيوية، وكذلك يزيد الصيام خلايا الدم البيضاء المختلفة، ويكوّن الأجسام المضادة، ويحسّن المؤشر الوظيفي للخلايا الليمفاوية بمعدل عشرة أضعاف، وينقّي الجسم من الخلايا الورمية من خلال الحد من الانقسامات التكاثرية لتلك الخلايا.

وأضاف: بما أن الصوم تدريب للجسم على التكيّف مع الجوع والعطش، فنجد أن العمليات الحيوية تقل بشكل كبير أثناء النهار، وبالتالي يقل مستوى البروتينات أو الدهون في الدم، وأثبتت الأبحاث أن الصوم يريح المعدة والأمعاء والكبد والمرارة والبنكرياس، فإراحة الكبد ضرورية لهضم الغذاء وتنقية الجهاز الدموي من المواد الضارة الناتجة عن عمل خلايا الجسم، وكذلك يساعد الصوم على استهلاك مخزون بعض الأغذية والدهون وسكر الغلوكوز، ما يؤدي إلى نقص معتدل في الوزن.

ولفت الدكتور إيسم، إلى أن الصيام يخفض نسب الكوليسترول في الدم وترسباتها على جدران الشرايين، حيث يستغل بعض الأطباء في الغرب الصيام كوسيلة لعلاج أمراض القلب، والتهاب المفاصل، والربو، وأمراض الجهاز الهضمي، مثل: التهاب المرارة، ومرض القولون العصبي، والأمراض الجلدية.

ونوه الدكتور إيسم، بأنه يمكننا مساعدة أجسامنا في الحفاظ على الماء ودفع الشعور بالعطش والتقليل من حدته باتباع أسس تغذية صحية، لاسيما أن بذل جهد لتجنب العطش أسهل من تحمل معاناة الشعور به، حيث يعتبر الماء سيد المشروبات ولا يمكن تعويضه بمشروب آخر، من هنا ينصح الخبراء بشرب لتر ونصف لتر يومياً، ويفضل شرب الماء الغني بأملاح معدنية، لتعويض الأملاح التي يفقدها الجسم، وبخاصة عند التعرّق، ويمكن تناول عصائر طازجة، وينصح بتجنب عصائر تحتوي على مواد مصنّعة وكميات من السكر.

وأفاد الدكتور إيسم، أنه يفضل تناول الخضراوات والفواكه الطازجة في الليل وعند السحور، إذ تحتوي على كميات جيدة من الماء والألياف التي تمكث فترة طويلة في الأمعاء، ما يقلل الإحساس بالجوع والعطش.