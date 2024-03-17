بسمة العامري: الرياضي بحاجة لنظام غذائي خاص في رمضان

أكدت الدكتورة بسمة صلاح العامري، المتخصصة في التغذية العلاجية والحميات، المحاضرة الدولية في أكاديمية الاتحاد الدولي للرياضة وبناء الأجسام ((IFBB))، حاجة الرياضي إلى نظام غذائي خاص في رمضان المبارك، يفضي إلى عدم الزيادة في الوزن نتيجة تناول كميات كبيرة من الغذاء، وعدم ممارسة النشاط الرياضي في الشهر الفضيل بشكل صحي.

وقالت الدكتورة بسمة العامري: الصيام في شهر رمضان المبارك، مفيد جداً لجسم الإنسان، والرياضي على وجه التحديد، ولكن بشرط الالتزام بنظام غذائي خاص يقود إلى تفادي أي آثار جانبية تنتج في الأساس عن تناول كميات غير محددة من الطعام، وعدم ممارسة الرياضة بشكل عملي صحيح في أيام الشهر الفضيل.

برنامج

وأضافت: غالباً ما يشهد رمضان المبارك تغييراً واضحاً في نمط الحياة للرياضي، وخصوصاً ما يتعلق بالتغذية، وكميات الطعام التي تناولها في وجبتي الإفطار والسحور، ومدى الالتزام بأداء التمارين، وخوض المباريات الرسمية، ما يحتم وضع برنامج صحي فاعل خاص لمواصلة الرياضي مشواره مع رياضته المفضلة بعد انتهاء الشهر المبارك.

ولفتت الدكتورة بسمة العامري، إلى أن بعض الرياضيين يتجه في الشهر الفضيل إلى زيادة الغذاء والسوائل في أثناء الإفطار والسحور بشكل مبالغ فيه، ظناً منه أن الجسم سيخزنه فترات طويلة، ولا يؤثر ذلك في شدة التمرين ووقته، مشددة على أن تلك السلوكات الغذائية يمكن أن تكون نتائجها خلاف ذلك بنسبة كبيرة، فيصاب الرياضي باضطرابات الجهاز الهضمي المؤثرة في التمارين الرياضية، ما قد يقود إلى صعوبة ممارسة تلك التمارين نتيجة إصابته بداء السمنة، وما يصاحبها من أمراض عدة.

ودعت الدكتورة بسمة العامري، إلى ضرورة حرص الرياضي على تطبيق التغذية الصحية في رمضان المبارك، عبر الالتزام بالعناصر الغذائية، وتحديد الحاجة إلى السعرات الحرارية المطلوبة، وكميات السوائل، وتحديد نوع التمارين التي يتطلب كل منها نوعاً محدداً من الأغذية والبروتينات الضرورية للبناء العضلي الصحيح والاستشفاء السليم.

وأشارت الدكتورة بسمة العامري، إلى أهمية تحديد الهدف من ممارسة التمارين للرياضي، داعية إلى ضرورة عدم تساهل الرياضي في الالتزام بالغذاء الصحي في رمضان المبارك.