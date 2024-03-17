مدينة الشارقة المستدامة .. مشروع رائد يستوفي أعلى المعايير

يشهد الطلب على المدن المستدامة نمواً كبيراً بالتزامن مع تزايد الوعي البيئي، وذلك بفضل الجهود العالمية والمبادرات التي تقودها دول، مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث تحظى الاستدامة بالأولوية في جدول أعمالها، كما بات تطوير مجتمعات مستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل سعي العالم لإيجاد حلول ناجحة وتنفيذها لتقليل انبعاثات الكربون في المناطق العمرانية وقطاعات رئيسية، ومن بينها البناء. ومن تلك المدن مدينة الشارقة المستدامة، والتي تمتد على مساحة 7.2 ملايين قدم مربعة في منطقة الرحمانية في الشارقة، حيث تشكل مشروعاً رائداً ومتعدد الاستخدامات يستوفي أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتتميز الفلل المشيدة فيه بتصميمات المنازل الذكية، حيث تتضمن ميزات عديدة، بما فيها ألواح طاقة شمسية وأجهزة تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة وغيرها، ما يساهم في توفير فواتير الخدمات العامة بنسبة تصل إلى 50%، كما تعمل على دعم التنقل الأخضر وتقليل البصمة الكربونية.

معالجة

وتعالج مدينة الشارقة المستدامة 100% من مياه الصرف الصحي فيها لاستخدامها في ري المساحات الخضراء، وتعمل كذلك على إعادة تدوير أكبر كمية ممكنة من النفايات لتجنب إضافة مزيد منها في المكبات، كما توفر المدينة مرافق مميزة، من بينها البيوت الخضراء التي تعمل بتقنيات الزراعة العمودية والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 90,000 كيلوجرام من الخضروات الخالية من المواد الكيميائية، ما يتيح للسكان استهلاك غذاء محلي الإنتاج، وتستهدف المدينة إنشاء 80 محطة شحن للمركبات الكهربائية على امتداد مراحلها الـ 4، ما يدعم جهود التنقل الأخضر ويوفر مزيداً من السبل للسكان لتقليل بصمتهم الكربونية، إضافة إلى توفيرها مرافق متعددة الاستخدامات لتعزيز الصحة تتضمن مرافق رياضية متنوعة، وصالات رياضية وعيادات طبية، ومتاجر تجزئة، ومنافذ للمأكولات والمشروبات، وحضانة.

تعليم تطبيقي

وتعمل المدينة على تحسين جودة حياة السكان دون التأثير سلباً على احتياجات الأجيال في المستقبل، وتشكل فرصة للبحث والتعلم التطبيقي في مختلف تخصصات الاستدامة، كما تسعى لرعاية مجتمع استثنائي ومستدام يؤمن بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويساهم في تقديم حلول لمستقبل أفضل، لذا تم تصميم مجتمع المدينة ليكون نموذجاً للحياة المستدامة، من خلال دمج تقنيات وممارسات مبتكرة، للإسهام في تقليل التأثير الضار على البيئة وتعزيز الرفاهية المجتمعية، كما تعمل المدينة بالطاقة المتجددة، وتهدف إلى الاعتماد بالكامل على مصادر طاقة بصافي انبعاثات صفرية، كما تعد أول مجمع سكني مستدام في إمارة الشارقة، يستخدم الطاقة المتجددة، كما تُنتج المدينة خضروات خالية تماماً من المواد الكيميائية، وتشجع السكان على المشي، واستخدام وسائل التنقل النظيف.

حماية

واستطاعت إمارة الشارقة من خلال ((مدينة الشارقة المستدامة))، العمل على تحقيق أجندة حكومة دولة الإمارات لضمان استمرارية التنمية المستدامة، وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير العديد من المدن الذكية المستدامة، فكان لمدينة الشارقة المستدامة دور واضح في هذه الأجندة، التي تهدف إلى إيجاد مجتمع عالمي المستوى ومُستدام وسعيد في دولة الإمارات.