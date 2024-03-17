«الألعاب الشعبية» متعة الأطفال بعد «التراويح»

في شهر رمضان المبارك، يزداد الفرح والسعادة في قلوب الأطفال بشكل خاص، فهذا الشهر الكريم يحمل معه العديد من التقاليد والعادات الجميلة، من بينها الألعاب الشعبية، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تجربة رمضان لدى الأطفال.

يقول خالد المعمري، منسق في بيت الألعاب بمعهد الشارقة للتراث، إن الألعاب الشعبية الرمضانية تعد من أبرز المظاهر الثقافية والاجتماعية التي تجمع الأطفال في الفريج أو الحي، حيث يتجمع الأطفال بشغف وحماس للقاء بعضهم البعض وقضاء وقت ممتع في لعب هذه الألعاب، وذلك بعد صلاة التراويح.

وقال إن الألعاب الشعبية الرمضانية تتنوع بين الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، وتشمل العديد من الأنشطة المسلية التي تساعد الأطفال على الترفيه والتفاعل مع بعضهم البعض، ومن بين هذه الألعاب شد الحبل ويونية والكرابي وهوسي، وخادوبة والعنبر وعربانة الحديد.

وأوضح أن الألعاب الشعبية تتميز بطابعها التقليدي والبساطة في الأدوات المستخدمة، فغالباً ما تستخدم الألعاب المصنوعة من المواد البسيطة مثل الحبال والأقمشة والأعواد، ما يعزز روح المشاركة والتعاون بين الأطفال ويمنحهم فرصة لتعزيز المهارات الاجتماعية والتفاعلية، موضحاً أن الألعاب الشعبية فرصة للأطفال لتفريغ طاقتهم وحماسهم، وتعزز لديهم الانتماء لمجتمعهم وروح الفرح والترابط الاجتماعي.

وأوضح أن أهل الإمارات حافظوا على تراثها الغني من الألعاب الشعبية التي تعكس بشكل ملموس جوهر الهوية الثقافية، حيث ترسخت هذه الألعاب في التراث منذ قرون، وما زالت تحتفظ بشعبيتها وتعبّر عن جذور الشعب العميقة وارتباطه بالماضي ولا تزال هذه الألعاب تحظى بشعبية واسعة بين أبناء وأحفاد الإمارات في زمنٍ ((الألعاب الالكترونية))، ما يدل على الروابط القوية التي تجمع بين الأجيال.

وأشار إلى أن هذه الألعاب ليست مجرد ألعاب لتمضية الوقت والتسلية، بل وسيلة لنقل المعرفة وغرس الهوية الوطنية، وبناء روح منافسة شريفة وتعاون بين صغار السن، مبيناً أن الألعاب الشعبية الإماراتية تتميز بتنوعها وتعدد أشكالها، حيث تتطلب معظمها بذل القوة العضلية والمهارات الحركية الفائقة.

وأشار إلى أن تلك الألعاب تمثل عامل جذب قوياً للسياح الأجانب الذين يتوافدون إلى دولة الإمارات لاستكشاف تراثها الغني وتجربة ثقافتها المميزة، فبمجرد دخولهم إلى المعاهد الثقافية أو التجمعات الشعبية، يجد الزوار أنفسهم متأملين في جمال وتنوع هذه الألعاب التقليدية، وسرعان ما يندمجون في أجواء اللعب والتسلية، وبالإضافة إلى السياح، فإن المقيمين في دولة الإمارات يظهرون اهتماماً واسعاً بالألعاب الشعبية، حيث يمارسونها بشغف ويتفاعلون معها بشكل لافت للنظر.