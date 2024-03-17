80 قارئاً يحيون المساجد ضمن «رمضان في دبي»

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعالية ((قراء دبي))، ضمن حملة ((رمضان في دبي)) 1445، وتضم كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي؛ إذ تستقطب الدائرة هذا العام 80 قارئاً من داخل وخارج الدولة، بهدف إحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام، والاستماع للتلاوات بأعذب الأصوات وأنداها في العالم الإسلامي. وأفاد جاسم محمد الخزرجي رئيس فريق قراء دبي، ضمن حملة ((رمضان في دبي))، بأن الفعالية تقام في كل من جامع سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، وجامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله بزعبيل1، وجامع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله في كل من الحضيبة والمحيصنة والخليج التجاري، وجامع الشيخة صنعاء بنت مانع آل مكتوم رحمها الله في حتا.

وتستقطب الفعالية قراء من خارج وداخل الدولة ومن طلاب مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، ومن أبرز القراء من خارج الدولة القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي، والقارئ الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويد، والقارئ الشيخ محمد مبارك الفاو، والقارئ الشيخ عبدالعزيز سحيم.

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