«صناعة الأمل استدامة لحياة أفضل» في منتدى الفجيرة الرمضاني

انطلقت أمس، أولى جلسات منتدى الفجيرة الرمضاني في دورته التاسعة، والتي تعقد بعنوان ((صناعة الأمل استدامة لحياة أفضل)) والذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وبالتعاون مع مؤسسة ((غبشة)) وتحت شعار ((نحو مجتمع مستدام))، وبحضور محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، ونخبة من المسؤولين والإعلاميين وجمهور غفير.

واستضافت الجلسة، التي أقيمت في مجلس اليماحي بدبا الفجيرة، صانع الأمل العربي أحمد النزر الفلاسي، وأدارها الإعلامي عبدالله سعيد الظنحاني الذي أوضح أن المنتدى بحضوره المتنوع وتجارب مشاركيه الملهمة والخصبة، يهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والرصيد الثقافي الأخلاقي المتوارث عبر الأجيال وزرعه في صميم وجدان الأجيال للأخذ بأسباب النهضة والاستدامة والوفاء لقيم الاتحاد وبلوغ الريادة في مختلف المجالات.

واستعرض أحمد الفلاسي تجربته الإنسانية الملهمة، وقال: ((تعود جذور تجربتي الإنسانية إلى معايشتي معاناة والدتي، رحمها الله، مع مرض الفشل الكلوي ورحلة علاجها المطولة، ففوجئت في زيارة لمدينة مومباسا الكينية في إطار رحلة العلاج المضنية تلك، بالوضع الإنساني الصعب لمن يتلقون العلاج في ظروف أقل ما يقال عنها إنها صعبة للغاية، وفي مستشفيات تفتقر حتى لأسرة صالحة للمرضى، ولأبسط مرافق العلاج التي يمكن أن يحتاجها من يعانون هذا المرض المتعب، وقد انفطر قلبي لحالهم إلى أبعد الحدود)).

وأكد الفلاسي أن هذه الظروف العلاجية الصعبة، دفعته إلى المبادرة بتجديد مستشفى الساحل العام في مومباسا، الذي تحول إلى أكثر المنشآت الطبية تطوراً في كينيا، مضيفاً: ((قمت بتجهيز قسم غسيل الكلى الذي بات يقدم خدماته الصحية لـ8000 مريض، إضافة إلى جملة من الأعمال الإنسانية الأخرى التي أفتخر بها والمتعلقة بمتضرري فيضانات مومباسا)).

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