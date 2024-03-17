«كهرباء دبي» تطور قدراتها التقنية لتعزيز مرونة الطاقة

ترتكز جهود هيئة كهرباء ومياه دبي، على تعزيز مرونة التعامل مع التغير المناخي لضمان مرونة قطاع الكهرباء والمياه في دبي، وتواصل الهيئة تطوير قدراتها التقنية باستمرار لتتمكن من إدارة الأخطار، وفهم تأثير الكوارث الطبيعية والتكيف بشكل فعال واستباقي، وتعتمد أفضل البرامج والأنظمة والتقنيات لتحقيق هذا الهدف، بما يعزز الكفاءة والإنتاج ويشجع على الإبداع والابتكار.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: ((تتمتع الهيئة بمرونة عالية في توفير خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية والتي تتنامى بالتوازي مع النمو السكاني لمدينة دبي، إذ تسهم أنظمة التحكم الذكي لدى الهيئة بشكل كبير في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود، الأمر الذي يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة، وقد طورت الهيئة نظاماً للتحكم في التوربينات الغازية في محطات إنتاج الطاقة يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويجمع النظام الذكي بين علوم الديناميكا الحرارية وتقنيات التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية في المحطة إم في جبل علي والتي تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة)).

مرونة

ويُسهم برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي)، في تحقيق مرونة الطاقة عبر رفع مستوى تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه، إضافة لتحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية، وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات عبر توقّع حالة الطقس، ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، ومراقبة خطوط نقل الكهرباء، وكشف تسرّبات المياه، والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية، بما يعزّز الاعتمادية والكفاءة التشغيلية، ومن ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه (التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع)، وتعد الهيئة أول مؤسسة خدمية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عملياتها.

تخزين طاقة

وتعتمد الهيئة على عدة مشروعات لتنويع مصادر الطاقة لديها، ومن ضمنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاوات، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وسيزود المشروع ما يقرب من 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، ويخفض انبعاثات الكربون بنحو 1.6 مليون طن سنوياً، ما يعزز دور دبي قطباً عالمياً رائداً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل المناخي.

معايير مرونة

وتعد الهيئة سبّاقة في تطوير عدد من المعايير الرائدة على مستوى العالم، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، وأبرزها معيار (PAS 60518) الأول من نوعه على مستوى العالم لإدارة الأخطار والمرونة في قطاع المؤسسات الخدمية، ويشكل مرجعاً للمؤسسات الخدمية ومُمكّناً أساسياً للارتقاء بإدارة الأخطار والمرونة وضمان استمرار الأعمال، والتعامل مع حالات الطوارئ بأعلى قدر ممكن من المهنية والكفاءة.

أمن سيبراني

ويسهم الأمن السيبراني في تعزيز دور عمليات وخدمات الهيئة، وتنفيذ حلول مبتكرة لتلبية احتياجات قطاعي الطاقة والمياه، ويعزز مرونتها ويعمل على حماية أمن الشبكة.

ومن هذا المنطلق، تتبنى الهيئة منهجاً متكاملاً للأمن السيبراني يتضمن سلسلة كاملة من أنماط الدفاع الوقائية والاستباقية والتنبؤية، لضمان استمرار العمل والتعافي السريع من الحوادث، والحفاظ على أمن البيانات، وتعمل الهيئة على إعادة صوغ مفهوم المؤسسات الخدمية عبر ((ديوا الرقمية)).

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