معبر حتا البري يُطلع وفداً تايلاندياً على أفضل الممارسات والمعايير

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفداً تايلاندياً رفيع المستوى من مكتب الهجرة التايلاندي، للاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير المطبقة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى منفذ حتا البري، وذلك كأول جهة تزور المنفذ، بعد حصوله على نظام النجوم العالمي، ما يجعله المنفذ البري الأول في الدولة، الذي يتمتع بهذا التميز العالمي.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أهمية هذه الزيارة، وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن هذا التبادل يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشحن، مشيداً بالتعاون المثمر بين الإمارات وتايلاند في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل، معرباً عن استعداد الإمارات لتقديم الدعم والمساعدة والتعاون في تبادل الخبرات، ونقل التجربة الإماراتية في مختلف المجالات الرئيسية.

بدوره، أعرب اللواء تاتشاي بيتانيلابوت، مساعد المفوض العام للشرطة الملكية التايلاندية، عن شكره وتقديره للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ولإدارة منفذ حتا، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بنتائج الزيارة ودورها في إطلاع الوفد على أفضل الممارسات المتبعة في المنفذ، وتعريفهم بآليات العمل، والمبادرات التي يطلقها المنفذ لتحقيق سعادة المسافرين، وتقديم تجربة سفر ثرية وممتعة لهم.

وتجول الوفد الزائر في مرافق معبر حتا، وتعرف إلى أفضل الممارسات التي تتبعها إدارة المعبر، وكوادره البشرية، في استقبال المسافرين القادمين والمغادرين، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الأساليب المتبعة في إدارة المنفذ، والآليات التي تنتهجها الكوادر البشرية لتوفير أعلى معايير الخدمات، من خلال سرعة الاستجابة والإنجاز.

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