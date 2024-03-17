«إفطار دبي» يجمع الأديان والطوائف والمذاهب على مائدة واحدة

نظمت هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في مدينة إكسبو دبي أمس، مبادرة (إفطار دبي) في موسمها الثالث على التوالي، ضمن حملة ((رمضان في دبي)) هذا العام التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

وتعد ((إفطار دبي)) مبادرة فريدة من نوعها في المنطقة، إذ تجمع قادة كافة الأديان والطوائف والمذاهب المقيمة في إمارة دبي على مائدة واحدة للإفطار معاً، بمشاركة أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية في الإمارة وكبار الشخصيات والأعيان والمسؤولين بالدولة، حيث تهدف المبادرة إلى نشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي والتلاحم وتقريب وجهات النظر بين الجاليات، وتقبل الآخر بجميع معتقداته دون تمييز أو عنصرية.

تسامح وتراحم

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: تترجم هذه الفعالية أحد معاني التسامح والتراحم التي يتميز بها الشهر الفضيل، وتؤكد على تلاحم الثقافات والمعتقدات التي تميز مجتمعنا، حيث يشكل التعايش وحرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية إحدى القيم التي تميز مجتمعنا الذي يقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بحماية ودمج أفراده بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية أو الدينية، ولأن الصيام فرصة للارتقاء بالروح الإنسانية وتعزيز التكافل والشعور بالآخرين، يشكل رمضان منطلقاً سنوياً لتجديد التزامنا المشترك بأهمية التعاون لتنمية مجتمعنا الذي ننعم بالعيش فيه وللمساهمة كل منا بدوره في توثيق الروابط بين أفراده وتحسين جودة حياتهم.

فرصمة مهمة

وأضافت: هذا الإفطار الذي يجمع ممثلين عن مختلف المعتقدات الدينية والثقافية، يشكل فرصة مهمة لنتذكر معاً أننا نشترك في هدف واحد هو حماية مجتمعنا وتنميته المستمرة، لأن التنمية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومات أو المنظمات وحدها، بل هي هدف جماعي يتطلب المشاركة الفعالة من كل فرد في المجتمع، سواء كان ذلك بفكرة أو بعمل تطوعي أو بمبادرة خيرية أو بدعم لبرامج ومبادرات تصب في صميم الاحتياجات المجتمعية.

نقطة انطلاق

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن ((إفطار دبي)) خلال الأعوام الماضية كان نقطة انطلاق عكست مفهوم الثقافة الإماراتية الراسخة في التعايش وتقبل الآخر، وأن فكرة انطلاقه في الشهر الفضيل لما تحمله أجواء هذا الشهر من الألفة والتقارب والتكافل، مشيراً إلى أن النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة يشهد تفرداً يميزه عن أقرانه من حيث التنوع الثقافي الذي تحفل به إمارة دبي، والذي جعل من تحقيق رسالة المبادرة أكثر وضوحاً وقوة، حيث يتواجد في دبي وحدها أكثر من 200 جنسية ولغة.

وقال: ((إفطار دبي)) هو نتاج تضافر جهود مخلصة وعمل دؤوب يترجم رؤية القيادة، حيث أصبح اليوم رمزاً لمبدأ الوسطية والحكمة، ونموذجاً متميزاً في سرد قصة التعايش السلمي على أرض هذه الدولة الطيبة، حيث حظيت هذه المبادرة بصدى إيجابي كبير على مستوى المنطقة، فهنا نجتمع مع الأفراد دون النظر أو الأخذ بثقافة أو دين أو أي بُعد آخر قد يشكل عائقاً للتواصل، ومن خلال هذا التجمع نبعث رسالة محبة وتسامح وسلام من دبي لكافة المذاهب والأديان في العالم.

أيقونة تواصل

وبدوره أفاد أحمد خلفان المنصوري، مستشار التواصل الحضاري، المنسق العام لفعاليات رمضان في دبي، أنه تم اختيار ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي لتقام فيها مبادرة ((إفطار دبي)) نظراً لرمزية ساحة الوصل كأيقونة لتواصل العقول والحضارات في العالم، كما تم التوسع في دعوة المزيد من ممثلي الطوائف والأديان وأعضاء الهيئات القنصلية والدبلوماسية بالدولة هذا العام، لافتاً إلى أن المبادرة حظيت في نسختها الأولى والثانية بصدى عالمي واسع النطاق على جميع المستويات في المنطقة وفي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ولدى مراكز البحوث والفكر، حيث اعتبرت إمارة دبي واجهة حضارية نوعية في العالم.

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