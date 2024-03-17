«نبض دبي» تنطلق في 3 مجالس نسائية لتعزيز استدامة الموروث

انطلقت، مساء أول من أمس، فعاليات مبادرة ((نبض دبي))، التي نظمتها دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، في 3 مجالس نسائية تابعة للدائرة بدبي، وذلك للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتعتبر المبادرة جزءاً لا يتجزأ من فعاليات حملة رمضان في دبي، وتهدف إلى استدامة الموروث الأصيل والحفاظ عليه. وبهذه المناسبة، أكد أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، أن تراث الأجداد يعد مصدر فخر لأبناء شعب الإمارات، بل وسر هويته الإماراتية، التي يجب الحفاظ عليها، بقدر سعيه للانطلاق إلى المستقبل، لمواكبة تطورات هذا العصر، ولكن دون الإخلال بموروثه الأصيل.

وأوضح المهيري أن مبادرة ((نبض دبي)) تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمحطة للترابط المجتمعي، ورافد خير لاستمرارية العادات الأسرية والمجتمعية الموروثة على مر الأزمان، كما تسعى إلى خلق بيئة مترابطة، تجمع أجيالاً ثلاثة، وهم الأجداد والآباء والأبناء، وتحرص ((إسلامية دبي)) من خلالها على إحياء عادات وتقاليد الإمارات الموروث في الأجيال. وأضاف أن هذه المبادرة الفريدة من نوعها، التي شاركت فيها جميع المراكز الخارجية النسائية التابعة للدائرة، وهي: مجلس ند الشبا، والليسيلي، وحتا، بالتعاون مع عدد من الشخصيات الأكثر تأثيراً على قنوات التواصل الاجتماعي، تأتي بهدف تنشئة مجتمع واعٍ متمسك بدينة وتراثه الأصيل.

من ناحيتها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: ((يشكل شهر رمضان المبارك موسماً سنوياً لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وترسيخ ما نشأنا عليه من عادات وتقاليد، خاصة ما يرتبط بذلك من أهمية العائلة. وأضافت أن مبادرة نبض دبي، تأتي لتؤكد أن تمسكنا بالجذور واستلهامنا من كبارنا، هو ذخرنا الحقيقي، وهو درعنا لحماية أجيالنا الناشئة، التي تستمد من الأجداد القيم الحميدة، وتستلهم منهم روح الثقافة الإسلامية، والقيم الإماراتية التي نفخر بها)). هذا، ويتخلل المبادرة حزمة متنوعة ومختارة من الفعاليات والأنشطة، ومنها: الخواطر الرمضانية، وركن الاستشارات الأسرية وركن الإفتاء، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تهيئ للمشاركين بيئة خصبة لتبادل الآراء والخبرات، وتوطيد العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد.

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