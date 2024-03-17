الحكام وأولياء العهود يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

واصل أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التهاني بحلول الشهر الفضيل بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وجموع المهنئين الذين قدموا إلى قصر البديع العامر.

كما تقبل سموه التهاني من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي ، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ((الإنتربول))، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابية بالدولة ومن كبار مسؤولي الدولة وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

استقبال

وواصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان الفضيل، مساء أمس، في قصر الزاهر.

وتقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ((الإنتربول)).

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

تبريكات

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنّئين بحلول شهر رمضان الكريم.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

حضر الاستقبالات، معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وكنانة مضر جمال الدين، ممثل سلطان طائفة البهرة في الدولة، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وواصل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس بقصر سمو الحاكم استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

واستقبل سموه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الذي قدم لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان المبارك، كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ورجال الأعمال.

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