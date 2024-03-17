عضو في لجنة تحكيم «دبي للقرآن» فائز بالمركز الأول قبل 25 عاماً

قبل نحو 25 عاماً، شارك الدكتور أحمد محمد السيد خطاب من مصر في الدورة الثالثة من مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفاز بالمركز الأول فيها، وحظي بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، راعي ومؤسس المسابقة، واليوم يعود إلى المسابقة ولكن كعضو لجنة تحكيم فيها.

وأكد الدكتور خطاب أن فوزه بالمسابقة في ذاك الوقت كان حافزاً له لمواصلة التعليم بكلية القرآن الكريم بالأزهر، ومواصلة الدراسات العليا ليحصل على الدكتوراه ويعين مدرساً بها.

كما شارك فضيلته عضو لجنة تحكيم في مسابقات دولية أخرى، كمسابقة الملك عبدالعزيز، ومسابقة موسكو، ومسابقة مصر، ومسابقة المغرب مرتين، كما أصبح عضواً بلجنة تصحيح المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومجازاً بالقراءات العشر الصغرى والكبرى والأربع الشواذ.

وأشاد الدكتور خطاب بمستوى المتسابقين في الدورة 27 للمسابقة وتقارب مستوياتهم وتمكنهم من الحفظ والأداء القوي والتميز الواضح في ثقتهم للمثول أمام لجنة التحكيم الدولية، مؤكداً أن هذا المستوى المتقدم للمتنافسين يصعب عمل لجنة التحكيم.

ووسط جمهور الحضور من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة المتابعين لمشاركات متسابقي بلدانهم، وبحضور أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي وأولياء أمور المتسابقين، شهدت فعاليات اليوم الخامس للدورة 27 لمسابقة دبي الدولية للقرآن تنافس 7 متسابقين للفوز بالمراكز الأولى أمام لجنة تحكيم المسابقة وسط إشادات المتابعين وأعضاء لجنة التحكيم بمستوياتهم المتميزة.

وتسابق أمام لجنة التحكيم الدولية كل من شيخ ديوب من السنغال، ومحمد عدرة من النرويج، وفيصل أحمد سيراج ميا من بنغلاديش، ومحمد برهان حسن من جيبوتي، ومحمد إبراهيم محمد من الصومال، وموسى ديابي من الكونغو برازافيل، وإيراكوزي حسن من بوروندي، وجميعهم تسابقوا في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

وكان لافتاً في اليوم الخامس للجائزة المستوى العالي بين المتنافسين الذين أبهروا لجنة التحكيم والجمهور والمتابعين بقوة حفظهم وتمكنهم من الإجابة عن جميع أسئلة المحكمين، والتلاوة بصوت جميل وإتقان مخارج الحروف وأحكام التجويد.

وكرم الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، رعاة اليوم الخامس للمسابقة، وهم كل من: دبي للإعلام، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والصكوك الوطنية.

وقال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: فخورون برعاية الجائزة منذ بداياتها كشريك استراتيجي دائم لخدمة كتاب الله، وأن الجائزة تشهد في العام الواحد أكثر من مسابقة، وأصبحت تتمتع بهذه السمعة الطيبة والمتميزة والمكانة الرفيعة بين مثيلاتها من الجوائز والمسابقات في العالم.

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