إلى أي مدى سترتفع تكاليف الاقتراض اليابانية؟

يخوض صانعو السياسة في مصرف اليابان المركزي، مجموعة جدالات سياسية شائكة، في الوقت الذي يواجهون فيه النواحي العملية لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ صيف 2006.

وفي حين ألمح المركزي الياباني، إلى استعداده تقريباً لإنهاء حقبة الأموال الرخيصة غير المسبوقة، وسط توقعات بإقراره أول رفع للفائدة في أبريل، إلا أنه لا يزال يواجه عدداً من القرارات الصعبة حول كيفية تخليه عن سياسة الفائدة السالبة، من دون التسبب في اضطرابات للأسواق العالمية والمقرضين اليابانيين.

ومن بين هذه الأسئلة ما إن كان ينبغي رفع أسعار الفائدة إلى الصفر أولاً، أم مباشرة إلى المنطقة الموجبة، وما يجب القيام به تجاه محفظة السندات الضخمة للبنك المركزي. والأكثر أهمية من هذا كله، ما الذي يجب الإشارة إليه حول مسار الفائدة بعد الزيادة الأولى لها؟.

قال تاكافومي ياماواكي، رئيس بحوث الفائدة اليابانية لدى ((جيه بي مورجان)): ((لم يوضح المركزي الياباني بعد ما يعتزمه من حيث التفاصيل شديدة الدقة))، وتابع: ((لقد أعلن تطلعه إلى الاستمرارية، لكن من الصعب تحديد ما إذا كان سينطبق هذا حصراً على أسعار الفائدة أو أي شيء آخر)).

يقترب مسؤولو المركزي الياباني، من اتخاذ قرارهم فيما يتعلق بالمشكلة الأولى، إذ يرجح زيادتهم للفائدة بمقدار 20 نقطة أساس إلى 0.1%. وفي خطاب ألقاه أخيراً، صرّح شينيتشي أوشيدا، نائب محافظ المركزي، بأن هذا من شأنه دفع معدلات الفائدة في السوق النقدية للارتفاع من مستويات تقل عن الصفر بقليل إلى نطاق يتراوح بين الصفر و0.1%.

يسلط هذا الضوء على سؤال صعب، حول ما إذا كان يمكن التخلي عن نظام بنك اليابان المعقد المكون من ثلاثة مستويات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي، والذي اعتمده البنك المركزي قبل ثماني سنوات، لتشجيع التداول في أسواق ما بين البنوك والحد من الضرر الذي يلحق بأرباح البنوك من سياسة سعر الفائدة السلبية.

يرى ستيفان أنجريك، كبير خبراء الاقتصاد لدى ((موديز أنالتكس))، أن الطريق الأكثر وضوحاً سيتمثل في التخلي عن نظام المستويات، وتابع: ((لم يكن لدى المركزي الياباني سياسة فائدة صفرية، ولم يكن لديه نظام المستويات حينئذ، لذا فالأمر منطقي تماماً)).

لكن العودة إلى الأوضاع التي سادت قبل 2016 لن يكون سهلاً، بحسب إيزورو كاتو، المراقب للمركزي الياباني منذ أمد وكبير خبراء الاقتصاد لدى ((توتان ريسيرش)). فإذا ما تخلّى المركزي عن نظام المستويات، فلن تكون هناك سوى بضعة حوافز للمصارف للتداول في أسواق المال قصيرة الأجل، ما لم يبدأ المركزي تقليص ميزانيته العمومية تقليلاً لاحتياطاته الفائضة.

وقال كاتو، إن المركزي الياباني قد يُبقي على نظام ثنائي المستويات لمنع انهيار التداول بين المصارف، مشيراً إلى إبقاء المركزي السويسري على نظام تدريج الاحتياطات للسبب ذاته بعد عودته إلى الفائدة الموجبة في 2022.

أما فيما يتعلق بمحفظته من السندات، فمن المُستبعد أن يجري المركزي الياباني أي تحول جريء تجاه التشديد الكمي، سواء بتعليق مشترياته من الأصول أو حتى بيعها. وبدلاً من ذلك، يعتقد المسؤولون، أن بإمكانهم الاستفادة من جدول الاستحقاق غير المتكافئ لتصفية المحفظة ببطء حتى مع استمرارهم في شراء سندات جديدة.

ستبلغ الاستحقاقات السنوية في محفظة المركزي نحو 70 تريليون ين ياباني، ما يساوي 470 مليار دولار، على مدى الأعوام القليلة المقبلة. وفي ضوء شراء المركزي الياباني لسندات بالوتيرة ذاتها تقريباً، فمن شأن إجراء تعديلات ضئيلة على توقيتات المُشتريات أن يدفع بالمحفظة إلى التضاؤل.

وبخلاف القرارات الفنية، فمن الواضح أن مسار المركزي الياباني تجاه تطبيع سياسته النقدية سيكون مختلفاً عن الذي سلكه كل من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، عندما أقرّا مجموعة من زيادات الفائدة في 2022 لكبح جماح التضخم.

ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% فقط على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، بسبب ضعف الاستهلاك. أما الحقبة الأخيرة التي شهدت زيادات حادة بالأسعار ورحب بها صانعو السياسات بعد أعوام من انخفاض التضخم، فيبدو أنها توشك على بلوغ نهايتها.

وأفادت البيانات، بتباطؤ التضخم الأساسي في يناير للشهر الثالث على التوالي، ليظل ثابتاً عند مُستهدف المركزي الياباني البالغ 2%.

يعني هذا أن معدلات الفائدة ستظل شديدة الانخفاض على الأرجح في المستقبل المنظور، ولا ينظر مسؤولو المركزي الياباني إلى الرفع الأول للفائدة باعتباره إيذاناً بأن مزيداً من قرارات الرفع ستأتي تباعاً وسريعاً.

وفي خطابه، شدّد أوشيدا على أنه لا يمكن مقارنة الوضع الياباني بالوضع في الولايات المتحدة أو أوروبا، بما أن توقعات التضخم لم تترسّخ بعد عند مستوى 2% بعد أمد طويل من انخفاض الأسعار والكساد الاقتصادي.

وقال: ((حتى وإن أنهى المصرف سياسة أسعار الفائدة السالبة، فمن الصعب تصور مسار يواصل فيه رفع الفائدة على نحو سريع)).

ولا يزال اللاعبون في السوق منقسمين فيما يتعلق بمدى تدرج زيادات الفائدة. ويرجح ياماواكي و((يو بي إس))، بقاء الفائدة عند الصفر أو 0.1% حتى 2025، في حين يتوقع ((مورجان ستانلي)) تصاعد الفائدة إلى 0.25% بحلول يوليو.

أوصى صندوق النقد الدولي، بنك اليابان، برفع سعر الفائدة على مدار السنوات القليلة المقبلة، بعد إلغاء سياسته المتمثلة في وضع حد أقصى لعائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات وإنهاء إجراءات التيسير الكمي والنوعي. ولكنه أضاف أن العملية يجب أن تكون تدريجية.

وأضافت غيتا غوبيناث، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي: ((نحن نتفق مع المركزي الياباني في استمرار وجود قدر هائل من أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بمسار التضخم))، وأسهبت، في مؤتمر صحافي عُقِدَ مؤخراً بالعاصمة طوكيو: ((اعتقد في أن توخي الحذر مناسب، بالنظر إلى تاريخ الضغوط الانكماشية في الأسعار)).

تجدر الإشارة إلى أن ضغوط نمو الأجور واحدة من أبرز العوامل غير الأكيدة. أشارت كبرى الشركات اليابانية، إلى زيادتها للأجور في مفاوضات الربيع السنوية لهذا العام التي تنتهي في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكن كازو موما، الرئيس السابق للسياسة النقدية لدى المركزي الياباني، وحالياً كبير الاقتصاديين لدى معهد ميزوهو للأبحاث، قال إن هناك حاجة لزيادات أكثر قوة للأجور بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبرير رفع ثان للفائدة.

ووفق موما، فمن المُقرر بدء استهلاك الأسر في الانتعاش خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، إذا تراجع التضخم وارتفعت الأجور الحقيقية. وأضاف: ((إذا حدث هذا، فربما سنشهد رفعاً إضافياً للفائدة بحلول نهاية العام)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز