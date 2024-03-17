«ساجا» تفتتح مكتبها الجديد في دبي

افتتحت ((ساجا))؛ الشركة السعودية اليابانية للصناعات الدوائية، إحدى شركات مجموعة تمر القابضة، مكتبها الجديد في مدينة دبي الطبية، كجزء من هدفها لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل نقلة نوعية في التعاون الإماراتي السعودي بالمجال الصحي، خاصة التصنيع الدوائي والأمن العلاجي.

حضر الافتتاح د. علي السيد، المستشار في هيئة الصحة بدبي، ود. محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة ((ساجا)) والرئيس التنفيذي لمجموعة تمر القابضة، ود. محمد خليل، الرئيس التنفيذي للشركة، ود. محمود غالي مديرها العام بمنطقة الخليج، ومجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الرعاية الصحية والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات استيراد وتوزيع الأدوية في منطقة الخليج.

تنمية صناعة

وقال د. علي السيد: ((يُعتبر أحد أهداف هيئة الصحة في دبي تنمية الصناعة الدوائية، بدءاً من المصانع ووصولاً إلى شركات الأدوية والصيدليات، ومن المهم جداً للهيئة تنمية القطاع الخاص من حيث الصناعة الدوائية كون ذلك ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، ونشجع الشركات الإقليمية على التواجد في الإمارات ودبي)).

وقال د. محمد طاهر: ((الموقع الرئيسي لمجموعة مصانع ساجا في جدة بالسعودية، ولدينا مصنع في مصر اشتريناه منذ 10 سنوات وأعدنا هيكلته وفق معايير الجودة العالمية، وهذا أتاح لنا إمكانية إنتاج أدوية ذات جودة عالية بتكلفة معقولة متاحة أمام الجميع مقارنة ببقية الشركات، وبالتالي فإن مسألة المنافسة في الأسعار تمنحنا الأولوية في الأسواق التي نتواجد فيها، وذلك من خلال التركيز على تكلفة إنتاجية أقل وبجودة عالية نعتز بها، وكذلك أفضلية الوصول إلى المريض أسرع من غيرنا لتواجدنا في منطقة حيوية في منطقة الشرق الأوسط)).

بدوره، قال د. محمد خليل: ((نحتفل بتوسع ((ساجا)) على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بافتتاح فرعها بمنطقة الخليج، الذي سيشكل نقلة نوعية في التعاون السعودي الإماراتي في مجال التصنيع والأمن العلاجي)).

وقال محمود غالي: ((تدعم شركة ساجا البحث العلمي، وتؤمن بالتعاون مع المؤسسات الصحية والطبية لإجراء برامج توعية عامة لتطوير الوعي الصحي لدي المجتمع، وتحسين جودة حياة المريض والمجتمع)).

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