ثلث العاملين بالوساطة العقارية في دبي نساء

أكدت مانيشا ديارام، الرئيسة التجارية التنفيذية لديفمارك للتطوير لـ((البيان))، أن مشاركة المرأة في قطاع العقارات في دولة الإمارات تشهد إقبالاً لافتاً بدعم من القيادة الرشيدة التي تولي تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، اهتماماً بالغاً، حتى أصبحت المرأة الإماراتية تتولى مراكز قيادية تشمل مناصب المديرة التنفيذية، والمديرة المالية ورئيسة الأقسام، ويتجلى ذلك في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بحسب آخر إحصاء أصدرته يفيد بأن النساء يشكلن نحو الثلث بنسبة 34.8% من مجموع العاملين في وساطة العقارات.

ولفتت إلى أن هذا التحول يبرز التزام الإمارات المتزايد تحقيق المساواة بين الجنسين واحترام مبدأ الشمول والتنوع في القطاع، إذ تتولى مجموعة من النساء الملهمات دفة القيادة في مختلف القطاعات الخاصة والعامة.

وأوضحت ديارام، أن هناك بعض العوائق ما زالت تواجه المرأة عالمياً في هذا القطاع مثل العادات والتقاليد في بعض المجتمعات التي قد تحد قدرة المرأة على النمو في هذا القطاع، مشيرة إلى أنه غالباً ما تؤثر حاجة المرأة، لاسيما الأمهات إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة، في تقدّمها الوظيفي، مثمنة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات واعتمادها سياسات تدعم المساواة بين الجنسين ومبدأ الشمول والتنوع، فتشكل هياكل تكافؤ الأجور، والبرامج التوجيهية والمبادرات التدريبية خطوة أساسية نحو تخطّي الحواجز وتوفير بيئة داعمة لنجاح المرأة في المناصب القيادية، فبالترويج لثقافة المساواة، يمكن لقطاع العقارات في دولة الإمارات الاستفادة إلى أقصى حد من إمكانات القوى العاملة فيه، ما يعزّز ديناميكية القطاع وازدهاره.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أحدثت في الفترة الماضية فرقاً ملحوظاً في المناصب القيادية وصنع القرارات في قطاع العقارات في الدولة، استناداً إلى مهاراتها المتنوعة وخبراتها الواسعة، ففي العقود الماضية، تولت بشكلٍ متزايد مناصب قيادية في مختلف القطاعات العقارية، بما يشمل الوكيلات والوسيطات والمشترِيات.

وأكدت ديارام، أهمية تنظيم ندوات وورش عمل بانتظام لتتمكن النساء الملهمات من توجيه الشابات ومشاركتهن أسرار نجاحهن في هذا القطاع بغرض تبادل الخبرات، ودعم تطور المرأة المهني، وتعزيز شعورها بالتقدير الذي تستحقه في قطاع العقارات.

وأشارت إلى أن مشاركة النساء من مختلف القطاعات في صنع القرارات، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المحلية.

وأهابت بالمؤسسات ضرورة إطلاق برامج وورش عمل لتنمية المهارات القيادية للمرأة، بهدف دعمها وتمكينها في قطاع العقارات في دولة الإمارات، لافتة إلى أن مجموعة ديفمارك للاستشارات العقارية، تلتزم التزاماً ثابتاً بدعم تقدم المرأة في المناصب القيادية.

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