حملة «رمضان في دبي» تعزز حركة التسوق في مراكز المدينة

تشهد حركة التسوق خلال شهر رمضان المبارك نشاطاً كبيراً، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها مشاركة أسعد اللحظات والاستمتاع بتجارب لا تنسى للتسوق وشراء الهدايا، وذلك في إطار حملة ((رمضان في دبي))، حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية الحصرية، والتجارب المتنوعة التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر والمولات الكبرى في دبي، احتفالاً بقدوم الشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي، كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.

ويأتي إطلاق حملة ((رمضان في دبي))، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي وجّه بإطلاق حملة ((رمضان في دبي))، الرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة، احتفالاً بحلول الشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة، من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وفي إطار حملة ((رمضان في دبي))، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة، مجموعة من تجارب التسوق الاستثنائية لسكان دبي وزوارها، على مدى أيام الشهر المبارك.

وتشتهر دبي بكونها إحدى أبرز وجهات التسوق على مستوى العالم، حيث تقدم المدينة تجربة تسوق راقية للسكان والزوار، تتيح لهم الاحتفال بقدوم الشهر الكريم في وجهات التسوق والأسواق الرمضانية الفريدة من نوعها.

ويمكن لسكان دبي وزوارها التسوق للحصول على منتجات تطلقها العلامات التجارية المحلية والعالمية حصرياً خلال الشهر الكريم، والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وجهات تسوق

وتقدم دبي مجموعة مميزة من تجارب التسوق لسكانها وزوارها خلال شهر رمضان، حيث تنعكس أجواء الشهر الكريم على مراكز التسوق والمتاجر التي تكتسي بزينة رمضان في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للمتسوقين من جميع الأعمار، الاستمتاع بعروض الترفيه المنتشرة في مختلف المواقع الحيوية في دبي بعد الإفطار.

كما يمكن لزوار وجهات التسوق الشهيرة في دبي، مثل مول الإمارات ومراكز تسوق سيتي سنتر في مختلف أنحاء المدينة، الاستفادة من العروض الترويجية والفنية، والفعاليات الخاصة والتجارب التقليدية والمنتجات الحصرية.

وتضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي في كل من بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً من الجمعة إلى الأحد طوال الشهر الكريم.

وتستضيف جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك، أسواقاً رمضانية فريدة من نوعها، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها شراء الهدايا المميزة لشهر رمضان، مع الاستمتاع بالأجواء المميزة، والطقس الرائع والموسيقى الحية وزينة رمضان.

ويتحول دبي فستيفال سيتي مول طوال شهر رمضان، إلى مركز للثقافة والتراث، الذي يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل وأجوائه المختلفة عن بقية الشهور، حيث يمكن للزوار تجربة المأكولات التقليدية، والمنتجات الحرفية في الخيمة الرمضانية الخاصة في فستيفال باي.

كما يمكن للزوار اختيار الهدايا للأصدقاء والعائلة من السوق الليلي النابض بالحياة في فستيفال باي، والذي يستضيف أيضاً شاحنات الطعام المفضلة في المدينة، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية مناسبة للعائلات. كما يمكن لزوار دبي فستيفال سيتي مول أيضاً، الاستمتاع بمشاهدة عرض ((تخيل)) كل مساء.

ويمكن للعملاء الذين يستخدمون تطبيق المكافآت Blue، تحميل فواتير الإفطار أو السحور في مطاعم دبي فستيفال سيتي مول على التطبيق، للحصول على فرصة الفوز بنقاط Blue بقيمة 5000 درهم أسبوعياً، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الخاصة في شهر رمضان.

منتجات حصرية

ويمكن للباحثين عن شراء هدية مميزة لا تنسى في شهر رمضان، الاختيار من بين مجموعة منتجات حصرية تقدمها أشهر العلامات التجارية، مثل مجموعة ((روز كابسول)) ذات الإصدار المحدود، التي تقدمها علامة ((ستيلا مكارتني))، احتفالاً بشهر رمضان وعيد الفطر، كما تطلق فيرساتشي تشكيلة مصغّرة من تصاميم النساء والأطفال حصرياً لمنطقة الشرق الأوسط. كما تكشف ((جس))، النقاب عن مجموعتها الرمضانية، والتي تجمع بين التقاليد والتصاميم العصرية الأنيقة.

وتشمل عروض التجزئة الخاصة الأخرى، مجموعة فيراغامو الرمضانية، ومجموعة ((بيتوين تو مونز)) الرمضانية من شومارت، وحملة كارولينا هيريرا، بالتعاون مع جيسكا قهواتي، وحملة طقوس رمضان من ((فيسز))، وديون لندن، وليفل شوز وناتشوراليزر.

وتقدم مجموعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية للمتسوقين فرصة استكشاف العروض الترويجية والهدايا الرائعة خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك ((نوتيكا))، و((لا ماركيز للمجوهرات))، و((متجر نادي ليفربول))، و((أرّو))، و((بينغ هيومان))، و((أُدورا))، و((نهى نبيل بيوتي))، و((كولور بلس))، و((مشايخ))، و((إديت))، و((ماتلان))، و((العربية للعود))، و((المحلات الكبرى))، و((بروكس بروذرز))، و((كورال للعطور))، وغيرها.

ويمكن للمتسوقين الحصول على العديد من الفرص لشراء الهدايا أو الأكسسوارات الرمضانية الحصرية، من خلال حملة ((مدينة الذهب))، التي تقدمها مجموعة دبي للمجوهرات. وسيستمتع المتسوقون في متاجر المجموعة بالحصول على هدايا مجانية مع عمليات شراء معينة، بالإضافة إلى عروض اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، وعروض استرداد نصف قيمة المشتريات على الماس واللؤلؤ.

ويمكن للعائلات، إضفاء لمسات رمضانية مميزة وفريدة على العديد من أركان وزوايا المنزل، مع تشكيلة رائعة من الديكورات والأكسسوارات، ومجموعات الأثاث التي تقدمها متاجر التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، ما يضفي المزيد من الدفء والجاذبية على أجواء المنازل، ويمنح العائلات الفرصة لصنع أجمل الذكريات.

وتقدم مئات المتاجر على مستوى المدينة عروضاً ترويجية خاصة على المستلزمات اليومية ومنتجات البقالة، بما في ذلك ((بد كوارتر))، و((ذا ريد كاربت))، و((دانوب هوم))، و((هوم بوكس))، و((تشاتلز آند مور))، و((ناتوزي))، و((منزل صوفيا))، و((المتحدة للأثاث)).

كما تتوفر تشكيلة واسعة من الأطعمة داخل متاجر المواد الغذائية في مختلف أنحاء المدينة، بدءاً من الحلويات الموسمية، وحتى المأكولات الشهية، ما يساعد على نشر السعادة خلال الشهر الكريم.

أسواق رمضانية

ويمكن لسكان دبي وزوارها، الاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك، مع جدول الفعاليات المزدحم خلال فترة النهار، بالإضافة إلى الأنشطة المستمرة حتى أوقات متأخرة من الليل، بما في ذلك تمديد ساعات عمل مراكز التسوق. وتعود الأسواق الليلية الرمضانية، وسط الطقس المثالي لهذا العام، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها استكشاف مجموعة واسعة من منتجات الحرف اليدوية، والمنتجات المحلية والهدايا الفريدة من نوعها.

وتعود احتفالات شهر رمضان المبارك إلى مدينة إكسبو دبي، التي ستسعد زوارها من مختلف الأعمار، بمجموعة من التجارب الثقافية والتقليدية والأنشطة المناسبة للعائلات، ووجبات الإفطار والسحور اللذيذة، بالإضافة إلى سوق منتجات الحرف اليدوية النابض بالحياة.

ويستضيف فندق جميرا أبراج الإمارات، السوق الليلي الرائع ((حي رمضان في أبراج الإمارات))، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات قضاء أمسية رائعة مع الاستمتاع بالطقس المثالي، والإطلالات الخلابة على مدينة دبي ومتحف المستقبل. ويمكن لزوار السوق، استكشاف مجموعة مختارة من متاجر المصممين المحليين، وعروض المأكولات والترفيه ومنطقة ألعاب الأطفال.

وتستضيف منطقة الخوانيج، مهرجان وسوق ((ذا هب فود))، حيث يمكن للعائلات استكشاف الأكشاك النابضة بالحياة، وتجربة المأكولات من مجموعة متنوعة من منافذ الطعام، مع الاستمتاع بروح الشهر الكريم، وأجواء التواصل المجتمعي.

تنوع ثقافات

ويمكن لزوار القرية العالمية من مختلف الأعمار، الاستمتاع بالثقافات المتنوعة والتجارب المليئة بالعجائب، مع العروض الثقافية وعروض التسوق والترفيه التي تقام يومياً، من الساعة 6 مساءً وحتى 2 صباحاً.

وبالإضافة إلى عروض الإفطار والسحور الرائعة، والتي تقدم مأكولات من مختلف أنحاء العالم، يمكن لزوار القرية العالمية الاستمتاع بتجربة تسوق رائعة في ((سوق عجائب رمضان))، الذي يفتح أبوابه للمرة الأولى هذا العام، ويحاكي أجواء الأسواق الإماراتية التقليدية. ويقدم السوق لزواره مجموعة من الحُليّ والأكسسوارات والمنتجات الفريدة من نوعها، من مختلف أنحاء العالم.

وسيحظى زوار القرية العالمية بفرصة الاستمتاع بالعروض الموسيقية المتنوعة لمجموعة من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الأجواء الاحتفالية للشهر الكريم، ويقدم للزوار تجربة رمضانية لا تُنسى. وستقوم أوركسترا عربية مكونة من 30 عازفاً، بتقديم عروضها على المسرح الرئيس للقرية العالمية كل مساء، كما تُقام عروض الألعاب النارية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، الساعة 9 مساءً.

وسيستمتع الضيوف الصغار بالفعاليات الترفيهية على مسرح القرية العالمية للأطفال في نهاية كل أسبوع، حيث يمكنهم مشاهدة عرض الدمى العربية، وعرض ألعاب الخفة ((كاليدوسكوب))، المستوحى من أجواء رمضان.

ويمكن لزوار القرية العالمية أيضاً المشاركة في تحدي المشي، والفوز بجوائز أسبوعية رائعة، تشمل مجموعة من الهواتف المحمولة والساعات الذكية المتوفرة للزوار الذين يكملون 10000 خطوة، ويقومون بتسجيلها على تطبيق القرية العالمية.

يُذكر أن حملة ((رمضان في دبي))، يُشرف على تنفيذها ((براند دبي))، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتنسيق المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان المبارك، بالشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية المختلفة، التي يختص بها الشهر الفضيل، وذلك في أول مرة يتم فيها جمع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الرمضانية في إطار موحد، يكفل أعلى مستويات التنسيق في ما بينها، لضمان أن يكون الاحتفاء بالشهر الفضيل على أكمل وجه ممكن.

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