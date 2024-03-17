«غرفة الشارقة» تفتتح سوق الفريج الرمضاني 2024

افتتحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء السبت، سوق الفريج الرمضاني، ضمن فعاليات النسخة الـ 34 من مهرجان رمضان الشارقة.

وتقام المبادرة في منتزه الشارقة الوطني، وتتواصل حتى 4 أبريل المقبل، في إطار حرص غرفة الشارقة على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وتوفير فرصة متميزة للترويج لمنتجاتهم.

حضر حفل الافتتاح عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة، منسق عام مهرجان رمضان الشارقة.

ويلتقي في الحدث التجاري، عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ورواد الأعمال، الذين يروجون لتشكيلة متنوعة من الأزياء والأطعمة والأكسسوارات المصممة من وحي التراث الإماراتي، إضافة إلى منتجات وسلع تتناسب مع تفضيلات عشّاق التسوق في الأجواء الرمضانية، كما يشتمل السوق على أكشاك لتسويق منتجات المشاركين، ويضم قرية تراثية، وردهة مطاعم ومأكولات شعبية وألعاب أطفال.

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن افتتاح سوق الفريج الرمضاني يمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، في تنظيم فعاليات تسويقية مبتكرة، تسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية مميزة، ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز تجاري واقتصادي بارز في المنطقة، فضلاً عن مساهمة هذا الحدث في إيجاد بيئة تجارية تنافسية، تشجع المشاركين على تقديم منتجات وخدمات فريدة، تلبي احتياجات وتوقعات الزوار والمستهلكين، وتهتم بالجودة والتميز والاعتماد على الابتكار، للتعزيز من قيمة العلامات التجارية المحلية.

بدورها، أكدت عائشة صالح، المتحدث الرسمي لمهرجان رمضان الشارقة 2024، أن سوق الفريج الرمضاني يمثل فرصة لمجتمع الشارقة وزوارها، للمشاركة في تجربة التسوق الرمضاني، ودعم نمو المشاريع التجارية المحلية، وفتح قنوات للتواصل بين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الناشئين من جهة، وبين جمهور المتسوقين والمهتمين بالمنتجات الفريدة ذات الطابع المحلي.

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