حذر في أسواق الأسهم الخليجية قبل اجتماع «المركزي الأمريكي»

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، أو أغلقت على استقرار، أمس، مع تقييم المستثمرين توقعات أسعار الفائدة، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ((البنك المركزي الأمريكي)) هذا الأسبوع، بينما ارتفعت البورصة السعودية.

وشاب الحذر عمليات التداول في ظل ترقب المستثمرين اجتماع ((المركزي الأمريكي))، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

وسجل المؤشر القطري، ارتفاعاً طفيفاً بفضل المكاسب في قطاعات الصناعة والمرافق والعقارات والطاقة، ما عوض الخسائر في قطاعات التمويل والمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية والاتصالات. وتراجع سهما بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي 0.6 %. وارتفع المؤشر السعودي 0.3 %، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي مع صعود معظم القطاعات.

وصعد سهم شركة أكوا باور 8.6 %، وسهم شركة أديس القابضة 3.5 %. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة 10 %، بعد أن أعلنت زيادة 48.5 % في صافي أرباح عام بأكمله.

وأغلق المؤشر البحريني منخفضاً 0.8 % إلى 2031 نقطة، في حين خسر المؤشر العماني 0.20 % إلى 4776 نقطة، وأغلق المؤشر الكويتي مستقراً عند 8147 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 %، بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة مع تراجع معظم القطاعات.

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