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«غوغل» تخطئ مجدداً في سعر الرينغيت الماليزي

3/17/2024 7:17:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي الماليزي، أن أداة البحث غوغل، أخطأت في عرض سعر صرف الرينغيت الماليزي للمرة الثانية في 2024، إذ خفضت نتائج البحث قيمة العملة أمام الدولار.

وشدد البنك، على أنه سيسعى إلى تفسير من الشركة التابعة لألفابت حول سبب حدوث ذلك.

وكانت العملة الماليزية تراجعت لأقل مستوى في 26 عاماً الشهر الماضي، وسط انخفاض بنحو 2.44% منذ بداية 2024. وقال بنك نيجارا ماليزيا (المركزي الماليزي)، إن العملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ولا تعكس الأسس الاقتصادية الإيجابية لماليزيا، وفق شبكة ((سي إن بي سي)).

وأكد المركزي الماليزي، أن غوغل نشرت معلومات غير دقيقة يوم الجمعة، بعد واقعة مشابهة في السادس من فبراير. وأضاف: ((غوغل نقلت أن سعر صرف الرينغيت هو 4.98 رينغيت لكل دولار، في حين كان أقل سعر صرف للعملة وفقاً للبيانات الرسمية 4.7075 رينغيت)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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