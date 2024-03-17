انضمام حمدي فتحي ومحمد شريف لمعسكر منتخب مصر



انضم الثنائي حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، ومحمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، لمعسكر المنتخب المصري بالعاصمة القاهرة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الودية والتي تقام بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الثنائي تواجدا في المحاضرة الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ، عقب وصولهم لفندق الإقامة .

كما يشارك الثنائي فتحي وشريف في مران المنتخب اليوم باستاد القاهرة الدولي .

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندا يوم الجمعه المقبل بينما يلتقي المنتخب التونسي نظيره الكرواتي في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

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