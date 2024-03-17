Monday, 18 March 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انضمام حمدي فتحي ومحمد شريف لمعسكر منتخب مصر

3/17/2024 7:17:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


انضم الثنائي حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، ومحمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، لمعسكر المنتخب المصري بالعاصمة القاهرة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الودية والتي تقام بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الثنائي تواجدا في المحاضرة الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ، عقب وصولهم لفندق الإقامة .

كما يشارك الثنائي فتحي وشريف في مران المنتخب اليوم باستاد القاهرة الدولي .

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندا يوم الجمعه المقبل بينما يلتقي المنتخب التونسي نظيره الكرواتي في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17032024000110011019ID1107988013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث