انضمام حمدي فتحي ومحمد شريف لمعسكر منتخب مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
انضم الثنائي حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري، ومحمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، لمعسكر المنتخب المصري بالعاصمة القاهرة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الودية والتي تقام بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.
وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الثنائي تواجدا في المحاضرة الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ، عقب وصولهم لفندق الإقامة .
كما يشارك الثنائي فتحي وشريف في مران المنتخب اليوم باستاد القاهرة الدولي .
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندا يوم الجمعه المقبل بينما يلتقي المنتخب التونسي نظيره الكرواتي في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.
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