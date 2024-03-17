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الحصن يخطف 3 نقاط غالية من ملعب العربي ويحافظ على وصافة الهواة

3/17/2024 7:17:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد دبا الحصن من ملعب العربي بثلاث نقاط غالية بعد أن قلب
تأخره بهدف أمام مضيفه إلى فوز مثير
بهدفين في الشوط الثاني ليحافظ
على وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 47 نقطة.

تقدم العربي بهدف السبق عن طريق حمد إبراهيم في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني تمكن الحصن من قلب الطاولة بتسجيله هدفين الأول عن طريق بولينغ ديمبل في الدقيقة 51، والثاني جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عبر البرازيلي جيلمار داسيلفا وهو الهدف الذي امن النقاط الثلاثة للحصن الذي أعاد الفارق بينه والعروبة المتصدر الى 8 نقاط،
فيما بقى العربي برصيد 32 نقطة.

وواصل التعاون الصحوة وتمكن من
اكتساح
ضيفه سيتي بنتيجة 4-1
جاءت عن طريق كل من
اليكساندر ميدرويس "هدفان" وهدف لكل من ماجد احمد والسيد محمد وجاءت الأهداف في
الدقائق 24 ، 48 ، 76 ، 82
واحرز يتيمة سيتي ساردور في الوقت بدل الضائع ليرفع التعاون رصيده الى 33 نقطة وتجمد سيتي عند 10 نقاط.

وفاز الجزيرة الحمراء على مصفوت بنتيجة 2-1 احرز الثنائية جيلدو مالطا وبرايان فينغيلو فيما سجل
للقناصة اللاعب اوزور اكانوه في الدقيقة 90+3
ليصل الفائز برصيده الى 30 نقطة وبقى مصفوت برصيد 20 نقطة.

وأوقف الحمرية صحوة مسافي بعد الفوز عليه بهدف اللاعب جيليهام كاسترو في الدقيقة 60 ليرفع عنابي الهواة رصيده الى 26 نقطة وتجمد مسافي عند 35 نقطة.

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