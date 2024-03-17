عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ويبحثان التطورات في المنطقة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وكان سموه قد وصل اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى المطار الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يدعم المسارات التنموية للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما.

واستعرض الجانبان العلاقات الإماراتية القطرية، وما تشهده من تطور وازدهار على مختلف الصعد

بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.

كما تطرقا إلى الإنجازات التنموية البارزة التي حققتها دولة الإمارات ودولة قطر في المجالات كافة ما يشكل دفعا قويا في مساعي البلدين الشقيقين لتحقيق الرخاء والازدهار المستدام لشعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بدولة قطر وحرص البلدين على التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.

كما بحث سموه والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة.

واستعرضا جهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والحاجة الملحة إلى تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيني الشقيق بما يسهم في التخفيف من معاناته.

وتطرق الجانبان إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الذي عقد أخيراً، حول مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وأهمية مثل هذه المبادرات في فتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات بوتيرة كافية ومستدامة ودون عوائق إلى المدنيين في قطاع غزة.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف استثنائية صعبة وتحديات عدة ما يحتم ضرورة تكثيف التعاون والعمل متعدد الأطراف على كافة المستويات لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وأضاف سموه أن وقف إطلاق النار وحماية أرواح كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق يشكل أولوية ملحة، وينبغي تضافر كافة الجهود كي تكلل المساعي المبذولة في هذا الصدد بالنجاح.

وثمن سموه الجهود المستمرة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بما يسهم في التركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين في غزة.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس“حل الدولتين”.

وأقام الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، مأدبة إفطار تكريماً لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وغادر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء اليوم، الدوحة بعد زيارة عمل إلى دولة قطر الشقيقة؛ وكان في وداع سموه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

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