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حمدان بن زايد يزور حمدان مسلم المزروعي بمنزله في أبوظبي

3/17/2024 7:17:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مساء اليوم معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنزله في أبوظبي.

وتبادل سموه مع معالي حمدان مسلم المزروعي والحضور فضائل شهر رمضان الكريم والرأي حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكداً سموه حرص قيادتنا الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وراشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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