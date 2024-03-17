الصناعة والتجارة تحرر 14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد

MENAFN - Amman Net) قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد عبد الحليم الجمرة، إن عدد المخالفات التي حررت بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان بلغت 14 مخالفة.

وأضاف الجمرة، الأحد، أن نسبة كبيرة من المخالفات الـ 14 متعلقة بعدم إعلان الأسعار.

وأشار الى أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، وأن أسعارها بدأت بالاستقرار، فيما شهدت أسعار بعض المواد بالانخفاض.

وبين أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن (02/7277715 )، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أي شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



