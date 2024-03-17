الصناعة والتجارة تحرر 14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد

(MENAFN
- Amman Net) قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد عبد الحليم الجمرة، إن عدد المخالفات التي حررت بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان بلغت 14 مخالفة.
وأضاف الجمرة، الأحد، أن نسبة كبيرة من المخالفات الـ 14 متعلقة بعدم إعلان الأسعار.
وأشار الى أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، وأن أسعارها بدأت بالاستقرار، فيما شهدت أسعار بعض المواد بالانخفاض.
وبين أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن (02/7277715 )، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أي شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
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