الصفدي ونظيره الأميركي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

الصفدي ونظيره الأميركي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
3/17/2024 7:07:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة للقطاع. كما بحث الوزيران الأوضاع في القدس، وأكدا ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم فيها.
MENAFN17032024000208011052ID1107987974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.