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الصفدي ونظيره الأميركي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

3/17/2024 7:07:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.


وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وإيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة للقطاع. كما بحث الوزيران الأوضاع في القدس، وأكدا ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم فيها.

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