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رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري

3/17/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري زاقي محمد والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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