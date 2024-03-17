55 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

55 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
التاريخ
3/17/2024 7:07:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى نحو 55 ألف فلسطيني، الأحد، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "نحو55 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال".
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