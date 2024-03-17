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مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

3/17/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم غد الاثنين إنخفاض على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، أجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع اثناء النهار هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والاخر في اماكن مختلفة من المملكة.


ومع ساعات الليل المتأخرة يحتمل ان تكون الهطولات المطرية غزيرة احيانا خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وحبات البرد.

ويوم الثلاثاء يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والأخر خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، مصحوبة بالرعد وحبات البرد.

اما يوم الاربعاء تكون الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

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