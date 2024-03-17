مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم غد الاثنين إنخفاض على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، أجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع اثناء النهار هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والاخر في اماكن مختلفة من المملكة.
ومع ساعات الليل المتأخرة يحتمل ان تكون الهطولات المطرية غزيرة احيانا خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وحبات البرد.
ويوم الثلاثاء يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والأخر خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، مصحوبة بالرعد وحبات البرد.
اما يوم الاربعاء تكون الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.
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