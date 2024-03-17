رئيس الديوان الملكي العيسوي يستقبل البدور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي في مكتبه صباح اليوم الأحد عددا من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية رابطة عشيرة البدور برئاسة المهندس عبدالرحمن مبارك البدور رئيس الجمعية يرافقه نائب رئيس الجمعية السيد يوسف دخل الله البدور والسيد حازم زيد البدور عضو الهيئة الإدارية.

وبعد الترحيب من العيسوي بالوفد تحدث المهندس عبدالرحمن البدور قائلاً: نتشرف اليوم بزيارة الديوان الملكي الهاشمي العامر وانه لمن حسن الطالع ان تتصادف زيارتنا هذه مع مناسبات عزيزة على قلوبنا جميعا ، حلول شهر رمضان المبارك ، اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك المفدى على العرش, ومعركة الكرامة الخالدة التي سطر فيها جيشنا المصطفوي اعظم الانتصارات .

وأكد الحضور في مداخلاتهم بأنهم على العهد والنسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والوطن وقائده باقون ومدافعون، حفظ الله الأردن عزيزا منيعا في ظل قيادة مولانا صاحب الجلالة الهاشمية المعظم حفظه الله ورعاه.