الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاثنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ يوم الاثنين إنخفاض على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، أجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع اثناء النهار هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والاخر في اماكن مختلفة من المملكة.
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