الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاثنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الاثنين إنخفاض على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، أجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع اثناء النهار هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والاخر في اماكن مختلفة من المملكة.