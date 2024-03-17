دخول 15 شاحنة مساعدات إلى شمال القطاع

دخول 15 شاحنة مساعدات إلى شمال القطاع
التاريخ
3/17/2024 7:07:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت تقارير فلسطينية بدخول 15 شاحنة مساعدات إلى شمال قطاع غزة.
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