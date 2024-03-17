الاحتلال : المقاومة تحتجز جثة قائد فصيل

الاحتلال : المقاومة تحتجز جثة قائد فصيل
التاريخ
3/17/2024 7:07:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكد جيش الاحتلال مصرع النقيب دانيال بيرتس، قائد فصيل في الكتيبة 77، في هجوم السابع من أكتوبر.
وقال جيش الاحتلال أن جثته محتجزة لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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