الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة
التاريخ
3/17/2024 7:07:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم الاثنين للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة،مؤكدة جاهزية الكوادر للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي.
ودعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان، ناصر الرحامنة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
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