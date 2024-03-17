الجيش يكشف حقيقة أصوات الطيران في اربد ( بيان)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر.



وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الاجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.



وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

وفي وقت سابق سمع اهالي مدينة إربد، من ليل الأحد/ الاثنين، أصوات طائرات كثيف ، لم يعرف مصدرها .