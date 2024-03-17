بن غفير يطالب باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

بن غفير يطالب باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان
التاريخ
3/17/2024 7:07:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الأحد، بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بحسب قناة عبرية.
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