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وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي

3/17/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي اليوم الأحد الفنان المصري ياسر الشرقاوي.

وأعلن عضو مجلس النواب السابق، حسنى حافظ، وفاة الفنان ياسر الشرقاوي، عبر حساباته على فيسبوك" قائلاً: البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي".


والفنان الراحل الشرقاوي له عدة ألبومات من كلمات وألحان كبار الشعراء والملحنين في مصر.


وتعاون الفنان الراحل مع عدد من الأسماء الكبيرة، مثل: الشاعر عماد حسن، والشاعر عوض بدوي، والشاعر سمير الطائر، بالإضافة إلى صلاح الشرنوبي، وفاروق الشرنوبي، وياسر عبد الرحمن، وفتحي سلامة، وطارق عاكف، ويحيى الموجي، وعصام إسماعيل.

اليوم السابع


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