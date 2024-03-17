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نتنياهو: لن نترك المدنيين محاصرين في رفح

3/17/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ حكومته لن تترك المدنيين المحاصرين في رفح عندما تبدأ هجومها المتوقع على المدينة الواقعة في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.
وقال في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد :"لن نفعل هذه (العملية) بينما يبقى السكان محاصرين في أماكنهم في الواقع، سنفعل العكس تماما وسوف نمكنهم من المغادرة".
وزعم أنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس، تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وبين أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بأكثر ما يستطيع القيام به ضمن القانون الدولي، مؤكدًا أنه يحب القضاء على حماس.













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