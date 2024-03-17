رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك

رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك
التاريخ
3/17/2024 3:14:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه ينبغي تجنب أي عملية عسكرية في رفح جنوبي غزة بكل السبل.
وأضافت أنه من الضروري إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، منوهة إلى أن غزة تواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك.
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