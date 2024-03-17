Sunday, 17 March 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك

3/17/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه ينبغي تجنب أي عملية عسكرية في رفح جنوبي غزة بكل السبل.


وأضافت أنه من الضروري إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، منوهة إلى أن غزة تواجه مجاعة ولا يمكن أن نقبل بذلك.


MENAFN17032024000208011052ID1107987858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث