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إغلاق منشأة وإتلاف 200 كغم مواد غذائية في الزرقاء

3/17/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت كوادر لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، منشأة غذائية ونبهت 4 منشآت أخرى، فيما أتلفت 200 كيلوغرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ومخالفة للاشتراطات الصحية.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن اللجنة أتلفت خلال جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية 200كيلوغرام من المواد الغذائية التي أغلبها من السكاكر والشوكولاتة، لافتا الى أنه تم إيقاف وتنبيه 5 منشآت، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المنشآت المخالفة.
وأكد الجبور أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للمواطن، مشددا على أن الجولات الميدانية على الأسواق مستمرة، للتأكد من ‏مطابقة المواد الغذائية لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.













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