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عباس: الأولوية بالنسبة لنا منع اجتياح مدينة رفح

3/17/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن الأولوية بالنسبة له هي منع اجتياح مدينة رفح، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال عباس وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وأضاف عباس: "الأمر العاجل والأولوية بالنسبة لنا هي منع اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني فيها، ما سيوقع كارثة إنسانية".
ودعا إلى جهد دولي أكبر لمنع "إسرائيل" من شن هجوم كهذا، وإلزامها بوقف عدوانها فورا، وفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لإدخال المساعدات الإغاثية، والبدء بإعادة الإعمار".













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