العفو الدولية تطالب بايدن بالتحرك لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

العفو الدولية تطالب بايدن بالتحرك لوقف دائم لإطلاق النار بغزة
التاريخ
3/17/2024 3:14:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الرئيس الأميركي جو بايدن بالتحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل".
وأشارت المنظمة في منشور لها على منصة (إكس)، اليوم الأحد، إلى أن "أكثر من 30 ألف شخص استشهدوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، العديد منهم بذخائر أميركية الصنع"
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