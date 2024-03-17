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العفو الدولية تطالب بايدن بالتحرك لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

3/17/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الرئيس الأميركي جو بايدن بالتحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل".
وأشارت المنظمة في منشور لها على منصة (إكس)، اليوم الأحد، إلى أن "أكثر من 30 ألف شخص استشهدوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، العديد منهم بذخائر أميركية الصنع"













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