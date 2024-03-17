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صدور نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم

3/17/2024 3:14:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت في عدد الجريدة الرسمية تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024.
وجاء في التعليمات أنه يشترط لاجتياز البرنامج التدريبي لغايات الترقية إلى أي رتبة من الرتب أن لا يقل عدد الساعات التدريبية عن 160 ساعة تدريبية لرتبتي معلم مساعد، وإداري تربوي مساعد، و 140 ساعة تدريبية لرتبتي معلم ومساند تربوي، و 120 ساعة تدريبية لرتبتي معلم أول، وإداري تربوي أول، و 100 ساعة تدريبية لرتبتي معلم خبير، وإداري تربوي خبير، و 80 ساعة تدريبية لرتبتي معلم، قائد، وإداري تربوي قائد.
وجاء في التعليمات أنه على المتقدم للترقية إلى رتبتي معلم قائد وإداري تربوي قائد، تقديم ما يثبت قيامه بمبادرات إبداعية أو إنجازات مهنية أو مدرسية – حسب مقتضى الحال أو مشاريع تربوية، وتقيم وفق أداة تقييم تعد لهذه الغاية، كما و يتولى تقييم المبادرات الإبداعية، أو الإنجازات المهنية، أو المدرسية ، أو المشاريع التربوية مختصون تكلفهم لجنة الترقية المركزية على أن تراعى المعايير التالية عند تقييم أي منها، تسجيلها لدى الإدارة مسبقا، تطبيقها في أعمال الوزارة ومضى ما لا يقل عن عام واحد على تطبيقها ، وضوح الرؤية والأهداف وأصالة الفكرة.













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